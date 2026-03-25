芳根京子さん、小手伸也さん、宮田俊哉さん（Kis-My-Ft2）、3時のヒロイン（ゆめっちさん、福田麻貴さん、かなでさん）が映画『私がビーバーになる時』ハチャメチャ！大ヒット記念イベントに登壇しました。 【写真を見る】【 Kis-My-Ft2・宮田俊哉 】苦手なクレーンゲームは「お金があるから大丈夫」と小手伸也がフォロー中学時代の?モテ伝説?も披露芳根さんは?知り合いがお子さんと一緒に観に行ってくれて、「楽しすぎ