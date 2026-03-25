28日に全面的にオープンする東京都内の最新スポット「高輪ゲートウェイシティ」。一足早く25日にメディア公開され、出水アナウンサーが様々なエリアを取材しました！JR品川駅と田町駅の間にある高輪ゲートウェイ駅。さっそく新しい施設に向かうと…出水麻衣キャスター「ロボットが話しかけてきました。『おはようございます』と言っています」入り口で出迎えてくれたのは、自動で走り、フードデリバリーをしてくれるロボットに…出