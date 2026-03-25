アメリカのトランプ大統領はホルムズ海峡をめぐり「大きなプレゼントがあった」と、イラン側との協議が順調に進んでいるかのようにアピールしました。イラン側はアメリカを非難する声明を発表するなど、協議の行方は不透明です。【写真で見る】停戦に向けて…アメリカの15項目の条件の一部トランプ氏ホルムズ海峡めぐり「イラン側からプレゼント」トランプ大統領「イランの指導部をすべて殺害したので、今の指導部は全く違う面々