関東の11の鉄道会社の改札で、クレジットカードなどによるタッチ決済が相互に利用できるようになりました。鉄道に乗るときに通る改札でクレジットカードなどでのタッチ決済が、より便利に利用できるようになりました。これまで、クレジットカードやプリペイドカードなどをタッチするだけで電車に乗ることができる改札は、一部の鉄道会社でしか導入されていませんでした。そのため、直通運転で別の会社の駅まで乗り越す場合、別途精