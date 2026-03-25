新潟駅周辺で計画されているバスターミナル、仮称「バスタ新潟」の建設予定地の見学会が開かれました。バスタ新潟には、集客施設も整備されることになり、関心を寄せる企業などが参加しています。中長距離バスのターミナルとなる「バスタ新潟」は国と新潟市が建設を計画しています。3月4日に開かれた検討会でターミナルの上の空間を使ってにぎわいを生み出す集客施設の整備が新たに盛り込まれました。25日は事業