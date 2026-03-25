3月24日。オクラホマシティ・サンダーとコンチネンタル・リソーシズは、オクラホマシティ中心部に建設中の最新アリーナ「コンチネンタル・コロシアム」の命名権に関する15年間のパートナーシップ契約を共同で発表した。 このコンチネンタル・リソーシズは、アメリカ合衆国で原油と天然ガスの探鉱・開発・生産を行う会社。近いうちに敷地の解体工事が完了し、建設チームがまもな