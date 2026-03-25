YENAの日本オリジナル新曲「ミラミラ」が、現在放送中のデジモン完全新作TVアニメーション『DIGIMON BEATBREAK（デジモンビートブレイク）』（フジテレビ系ほか）の新エンディングテーマに決定した。 （関連：DEUXのAIによる奇跡の帰還から、RIIZEと美術館のコラボまで――韓国トレンドレポート 2025年12月号） 日本オリジナルの新曲、そしてYENA初のアニメタイアップ曲となる本楽曲のキ&