（台北中央社）台湾高速鉄道（高鉄）や通信大手の中華電信、台湾モバイル（台湾大哥大）、ファー・イーストーン・テレコミュニケーションズ（遠伝電信）は25日、来年末までにトンネルや地下区間の通信品質を向上させる計画を明らかにし、関連の協力覚書を締結した。今年末までに南港（台北市）―板橋（北部・新北市）間の地下区間と一部トンネルで通信品質が改善される見通しだ。高鉄は全線約350キロのうち、トンネルや地下区間が5