（嘉義中央社）日本統治時代に活躍した台湾人画家、陳澄波が1947年の「2・28事件」の一連の過程で公開処刑されてから79年となった25日、事件の追悼会が南部・嘉義市の台湾鉄路（台鉄）嘉義駅前広場で行われた。参加した学生は、社会が調和と共生に向かっていくよう願った。国民党政権が市民を弾圧した1947年の2・28事件発生後の3月18日から25日にかけて、嘉義市のエリート十数人が当局に拘束され、見せしめとして嘉義駅前で公開射