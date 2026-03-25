（台南中央社）南部・台南産の冷凍カットマンゴー7トンが25日、日本に向けて出荷された。台南市政府農業局は、単発的な協力を長期的な受注につなげ、制度化された海外販売システムの構築を目指したいと期待を示している。市政府が麻豆区で開いた出荷式典で黄偉哲（こういてつ）市長は、良質な農産品の日本市場開拓を積極的に後押ししていると強調。今回出荷されたマンゴーは、今月10〜13日に東京ビッグサイトで開催されたアジア最