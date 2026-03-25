先月、山形県新庄市のコインランドリーに侵入し、両替機から現金およそ２６万円を盗んだとして、きょう福島県の４０歳の男が逮捕されました。 【写真を見る】単独の犯行か未明に両替機をこじ開け現金約26万円盗んだ無職の男(40)を逮捕コインランドリーに侵入（山形・新庄市） 警察は捜査に支障があるとして、男の認否を明らかにしていません。 建造物侵入と窃盗の疑いで逮捕されたのは、福島市宮代に住む無職の