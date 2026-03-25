アジアサッカー連盟（AFC）は３月25日、アジア・チャンピオンズリーグエリート（ACLE）ファイナルズ（準々決勝〜決勝）の組み合わせ抽選会を実施した。ファイナルズはサウジアラビア・ジェッダで４月16日から25日にかけて集中開催。日本からはヴィッセル神戸とFC町田ゼルビアの２クラブが勝ち上がっている。一方で、西地区は中東情勢の悪化によりラウンド16が延期となっており、ベスト８に進出する４チームは未定。そのため