■2013年公開の映画で共演の3人の振り返りショット 【写真・動画】吉沢亮・菅田将暉・野村周平12年前の自撮りショットなど①～② 写真家・鈴木心がInstagramで吉沢亮・菅田将暉・野村周平のフィルムショットを公開した。 「中野駅前の奇跡。この写真は、写るんですで撮影された。」「12年前の写真を振り返りながら」として公開されたのは、真ん中の野村がカメラを構え、横から吉沢と菅田が野村を挟んだショット