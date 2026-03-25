※4月2日、東証グロース市場に上場予定のビタブリッド [東証Ｇ]は25日、公開価格を発表した。 ●ビタブリッドジャパン 上場市場：東証グロース市場 上場予定日：4月2日 事業内容：ウエルネスケア関連の商品企画・開発・D2C販売 公開価格：1370円 仮条件：1290円～1370円 想定発行価格：1370円 上場時発行済み株式数：560万株 公募：164万株 オーバーアロッ