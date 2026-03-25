●梅乃宿酒造 上場市場：東証スタンダード市場 上場予定日：4月24日 事業内容：日本酒及び「梅乃宿の梅酒」や「あらごしシリーズ」等の 果実をつけ込んだ日本酒リキュールを中心とした酒類の 製造及び国内外での販売 仮条件決定日：4月8日 想定発行価格：600円 上場時発行済み株式数：602万3920株 売り出し：189万3500株 オーバーアロ