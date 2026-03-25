十八親和銀行がまちの賑わい創出を目指し、長崎市内に支店をリニューアルオープンしました。 支店が入ったビルには、賃貸寮が整備され、定住人口の増加につなげます。 3月9日リニューアルオープンした十八親和銀行新大工町支店・馬町支店。 13階建てのビルの1階と2階が支店で、2階から13階までは賃貸寮「ドーミー長崎新大工町」が併設されています。 寮は全国で500以