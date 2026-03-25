果たして“お笑いはオワコンなのか”ーー。そんな議論に一石を投じる企画が話題を集めている。「3月22日放送の『チャンスの時間』（ABEMA）で、衝撃の結果が明らかになりました」（芸能記者）発端は、演劇ユニット「ダウ90000」の蓮見翔が以前から唱えている「お笑いは流行っていない」という“自説”だ。「この日、スタジオに登場した蓮見さんは『流行ってない』と改めて強調。千鳥・ノブさんが、渡辺直美が東京ドーム5万人ラ