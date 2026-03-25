2026年3月24日、韓国・朝鮮ビズによると、最近「1000ウォンパン店」と呼ばれる低価格の製菓製パン店を中心に中国産のパンが急速に広がっている。国産のパンと価格は同じ1000ウォン（約100円）だが、国産は賞味期限が1週間前後なのに対し、中国産は2〜3カ月、長いものだと6カ月に達するという。業界によると、1000ウォンパン店はこれまで「当日生産・当日販売」の構造と低価格を武器に成長してきた。国産パンの工場出荷価格は600〜7
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