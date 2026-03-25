タレント・松嶋尚美が２５日、第２子長女「ララ」ちゃんが、小学校を卒業したことを報告した。夫のヒサダトシヒロも青いセットアップで見守った。ＳＮＳで「今日はララの卒業式でした！６年間無事過ごせたね。お友達もたくさんできたララ。毎日楽しんでました。先生も面白い先生でした。最後の日、校帽を投げ笑ララ、卒業おめでとう。」と制服姿で笑顔の娘との２ショット、親子３ショットをアップした。松嶋はＴＶ出演時と