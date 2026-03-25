スペイン１部レアル・ソシエダードに所属する日本代表ＭＦ久保建英（２４）の予定変更が、ペッレグリーノ・マタラッツォ監督を安堵させたと、スペイン紙「エル・デスマルケ」が報じた。久保は１９日に発表された日本代表の英国遠征メンバーから外れたが、それに先立ちスペイン紙「ムンド・デポルティボ」などは、マタラッツォ監督が、久保が試合に出ない前提で日本代表に合流するとの認識を示したと報じていた。しかし、「エル