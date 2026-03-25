Photo: 武者良太 新世代を感じるスピーカーだっっ。自宅でもイヤホンやヘッドホンで音楽を聞く、もしくはスマホ内蔵スピーカーで曲を鳴らす方が多い昨今ですが、個人的にはスピーカーリスニングも良いんです素晴らしいんです、とお伝えしたく...。空気を揺るがしながら、壁や天井で反射した音と混ざりながら自分に届く音って、なんというか音が優しいんです。進化だってしているんですよ。プ