ボクシングＷＢＡ・ＷＢＯ世界ライトフライ級統一タイトルマッチ（４月３日、後楽園ホール）で、統一王者レネ・サンティアゴ（３３＝プエルトリコ）に挑戦するＷＢＯ同級４位・谷口将隆（３２＝ワタナベ）が２５日、都内で公開練習を行った。２０２３年１月にＷＢＯ世界ミニマム級王座を失って以来約３年３か月ぶりの世界返り咲きへ「取りあえず殴る」と闘志を燃やした。王者は直近２戦で現ＷＢＣ世界同級王者・岩田翔吉とＷＢ