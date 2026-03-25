「卒業式、絶対に号泣すると思っていたのに……」ビデオのバッテリー残量や、慣れないスーツの窮屈さに気を取られているうちに、あっさり終わってしまった式典。冷めている自分に少し寂しさを感じていた筆者の友人ですが、本当の「卒業」は意外な瞬間にやってきました。 卒業式では泣かなかったけど