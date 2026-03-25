1.絶妙な距離感に安心できるから 猫が苦手な人は、自分から猫に近づくことはありません。このつかず離れずの距離感こそが、特に初対面の場合ほど猫に好印象を抱きやすくさせます。 猫にとって心地よい距離は、およそ2m前後と考えられています。これは身の危険を感じたときに逃げられる距離でもあります。 猫が距離感に敏感なのは、もともと単独行動をする性質を持っているからとも言われています。急に距離を詰められる