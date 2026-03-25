AKB48の元メンバーでタレントの平嶋夏海(33)が25日までに自身のX(旧ツイッター)を更新。AKB時代の同僚だった前田敦子の最新写真集への感想をつづった。 【写真】ともにAKB黎明期を駆け抜けた同期の“新境地"に感動 先月発売された前田の写真集は“過去最大露出”を打ち出し、プロモーション用に公開されたトップが透けて見えるような衝撃カットも話題に。一部ネット上でメディア用カット以外の誌面写真が