「ミスSPA!2025」でグランプリを獲得した女優の三木優彩(26)がこのほど、SPA!デジタル写真集 「黒猫フェイスの柔軟美ボディ」（扶桑社）の発売を記念して、誌面カットを公開した。 【写真】濡れ髪姿で醸し出すオトナ女性の妖艶な雰囲気 毎年恒例のグランプリ受賞者たちで、沖縄でグラビア撮影を敢行。 表紙には真っ赤なランジェリーで熱っぽい視線を送るスレンダーなお姉さんのパーフェクトな美ボディが採