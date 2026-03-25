東杜和気象予報士のお天気情報です。福岡と佐賀の天気をお伝えします。25日は朝から雨が降り、傘が手放せない一日となりました。最高気温は各地とも未明に観測し、14℃前後となりました。日中は13℃ほどで推移し、昼間も肌寒くなりました。これからの天気です。雨は25日夜にはやみ、26日は朝からよく晴れるでしょう。天気の崩れはなく、洗濯日和となりそうです。朝の冷え込みは弱いままで、最低気温は10℃前後の予想です。日中の最