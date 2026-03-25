モーニング激戦区、愛知県一宮市にある『ありすカフェ＆バー』。1日中注文可能なモーニングが人気で、中でも一際話題になっているのが名物の「ありすキューブ」です。「ありすキューブ」は、キューブ型の食パンの上に、プリンと高く巻き上げた生クリームがのっていて、高さは何と18cm。これにサラダ・小鉢2つ・デザート・ドリンクがつくボリューム満点のモーニン