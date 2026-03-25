◆第５６回高松宮記念・Ｇ１（３月２９日、中京競馬場・芝１２００メートル）追い切り＝３月２５日、栗東トレセンラストランが惜しまれるくらい、絶好の動きだった。ナムラクレア（牝７歳、栗東・長谷川浩大厩舎、父ミッキーアイル）は長谷川調教師とともに、朝一番の栗東・坂路へ。ゴールが近づくに連れて回転数を上げると、最後も持ったままでパワフルに駆け上がった。時計は５３秒０―１１秒６で、ラスト１ハロンはこの日の最