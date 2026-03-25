記事ポイント26年卒美術系学生のインターンシップ参加割合が68.6%に到達、前年比40.0ポイント増参加期間は「1週間以上2週間未満」が47.8%で最多、長期化の傾向完全版調査レポートは2026年3月26日にリリース予定 クリエイターワークス研究所が、2026年卒美術系学生を対象にした就職活動実態調査の速報第3弾を公開しています。今年で10回目を迎える本調査では、インターンシップの参加割合や参加期間に大きな変化が見られます。