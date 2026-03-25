グラビアアイドルで俳優の沢口愛華が、25日発売の『週刊少年マガジン』17号（講談社）の表紙＆巻頭グラビアに登場する。【別カット】ドキドキ…彼女感満載の沢口愛華グラビアクイーンの沢口とゆったりまったり癒し旅。本気のドキドキを感じられる2人だけの幸せ空間をグラビアで表現した。同号の巻頭カラー漫画は新連載の『裏東京のオソロシドコロ』（KOJIRO）【写真】撮影／細居幸次郎スタイリング／牧野香子ヘアメイク