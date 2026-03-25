アメリカ・コロラド州の警察官が目撃したのは、もぬけの殻になった部屋。廃校の中学校に何者かが侵入したとの通報を受け、駆けつけました。警察犬が反応したのは校舎の一室。ところが、侵入者の姿が見当たりません。するとその時、大きな音を立て、頭上から降ってきたのは捜していた侵入者。頭から落下しました。どこにいたのかというと、天井裏でじっと息を潜めていたのです。さらに、侵入者はもう1人。観念したのか、2人目は自ら