武隈市長に関する市のアンケートについて市長を支持する市議会議員らが先日、正当性などの調査を求めたのに対し、申し入れを受けた市の総務管理部長が、きょう威圧的で過剰な要求だとして議長に対し審査を請求しました。審査請求書は、黒部市総務管理部の長田等部長が、一市民として、市議会の柳田守議長に提出しました。市が武隈市長のハラスメントについて管理職を対象に行ったアンケートに対し、市長を支持する黒部