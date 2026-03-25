おととし3月、富山市で飲酒運転の車にはねられ女性が死亡した事故で、遺族はこれまで、より罪の重い「危険運転致死罪」の適用を求めてきました。しかし検察はきょう、運転していた男を過失運転致死などの罪で起訴しました。富山地検がきょう、酒気帯び運転と過失運転致死の罪で起訴したのは、富山市の無職、山粼満大被告（44）です。この事故はおととし3月、富山市総曲輪の横断歩道を歩いていた井野真寿美さん（当時62）が、