春場所で3度目の優勝をはたした霧島関（29）が2年ぶりに大関へ復帰し、伝達式に臨みました。新大関 霧島：謹んでお受けいたします。さらなる高みを目指して一生懸命努力します。霧島関はけがの影響で、2年前に大関から陥落。それでも春場所では3度目の優勝を果たし、大関復帰となりました。新大関 霧島：応援してもらった皆さまに、ここでもう1回かっこいい姿を見せたいとそういう気持ちで。口上で述べた“さらなる高み”横綱を目