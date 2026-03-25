消費減税と給付付き税額控除の制度設計を超党派で議論する「社会保障国民会議」の実務者協議に25日から、中道改革連合、立憲民主党、公明党の3党が新たに加わりました。中道改革連合落合衆院議員「給付付き税額控除１つ取っても、かなり簡単なことではないというふうに思います。そこはしっかり議論を整理をして、『やった』という口実のために変な制度が導入されないように、中身の部分はしっかり我々も見て意見を言っていかな