ちーちゃんは腎臓が悪いので、好きなものを食べさせるというよりは、腎臓ケアのカリカリと腎臓用のリキッドを食べさせながら、ご褒美にカステラを与えているという感じです。 また、それだけじゃなかなか食べないので、液体の腎臓用リキッドご飯に、カリカリのご飯をふやかせて柔らかくして、その上にチュールをかけて食べさせています。そのチュールも腎臓に配慮されたものです。 好きなものを食べさせてあげ