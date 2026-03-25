◆第７０回大阪杯・Ｇ１（４月５日、阪神競馬場・芝２０００メートル）１週前追い切り＝３月２５日、栗東トレセンセイウンハーデス（牡７歳、栗東・橋口慎介厩舎、父シルバーステート）は、幸英明騎手がまたがり、ＣＷコースでアーレムアレス（３歳１勝クラス）を３馬身ほど追走。直線でしっかり追われ、６ハロン８０秒４―１１秒０をマークした。相手には首差先着を許したが、十分に負荷のかかる内容だった。橋口調教師は「１週