ソフトバンク・野村勇内野手が、ひと振りでチームを大波に乗せる。この日は、２７日の開幕・日本ハム戦で試合を行うみずほペイペイドームで全体練習。選手たちは終始明るい雰囲気で調整した。昨季日本ハム戦全２５試合のうち、２０試合以上に出場したのは中村、山川、柳町、牧原大、川瀬、野村の６人。なかでも、２１試合に出場した野村の打率がトップ（２割８分３厘）だった。本人は「打ってるイメージもないですけど…」と話