テレビ東京の古旗笑佳アナウンサーが25日、自身のXを更新。『Newsモーニングサテライト（モーサテ）』（毎週月〜金 前5：45〜7：05）の卒業を報告した。【写真】「礎を学んだ1年3ヶ月でした」モーサテ卒業を報告した古旗笑佳アナ古旗アナは「放送でもお伝えしましたがモーサテを離れることになりました」と投稿。「報道番組のいろは、生放送への取り組み方、配信での進行の仕方、金融市場の仕組みといったテレ東キャスターとし