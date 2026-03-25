女優の芳根京子、Ｋｉｓ―Ｍｙ―Ｆｔ２の宮田俊哉らが２５日、都内でディズニー＆ピクサーのアニメ映画「私がビーバーになる時」の大ヒット記念イベントを行った。日本版声優で共演した小手伸也も登壇。サメを使ったサプライズ企画中にアクシデントは起きた。出席者が舞台上でもみくちゃになる中、小手はバランスを崩し、左膝をひねった様子。一瞬、しゃがんだ後、立ち上がったが、「（左）膝がギクッとなった。やってしまった