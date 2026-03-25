【漫画】本編を読む『しばたまが聞いた！ 本当にあったすごい話』は、漫画家兼イラストレーターのしばたまさんがフォロワーの体験談を漫画化した実録コミックだ。とある主婦が語ったのは、買い物帰りの道中で遭遇した出来事。何気ない外出の最中、予想だにしないトラブルに巻き込まれたという。生後5カ月になる息子を抱いて買い物に出かけた、ある日のこと。帰り道にいつもの商店街を歩いていると、後ろから勢いよく走ってきた自