ソニーグループとホンダの合弁会社は、EVの開発・発売を中止すると発表しました。ソニー・ホンダモビリティは、第1弾モデルとして開発していた電気自動車「AFEELA1」と第2弾モデルの開発・発売を中止すると発表しました。理由は、生産を委託するホンダが今月12日に発表した電動化戦略の見直しです。「ホンダから提供を想定していた技術など、事業展開の前提条件が大きく変わったため」としています。ソニー・ホンダモビリティは202