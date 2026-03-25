◇全国高校選抜ラグビー大会1回戦佐賀工69―14川越東（2026年3月25日埼玉・熊谷ラグビー場）開催県枠で3大会ぶりに選抜に出場した川越東は、13大会連続20回目の出場の佐賀工に11トライを奪われ、14―69で完敗した。埼玉県の新人大会で3年ぶり4度目の優勝を果たして選抜出場を手にしたが、強豪相手に後半の2トライに抑えられた。望月雅之監督は「前半の15分までは我慢し、チャレンジできたが、その後に一気にいかれた」と