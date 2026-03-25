つづ井さんのオタクライフ、フルスロットルで充実中!!この記事の画像を見るリアルに存在する男性アイドルが新たな推しとなり、日々オタ活に勤しむつづ井さん。彼との共通点を見つけたり、新たな気づきを得たりする中、ある日朗報が飛び込んできて――!!人気日常コメディエッセイ『とびだせ！ つづ井さん』シリーズ、ついにパート3へ到達です！ 男性アイドルが推しになったことで、著者・つづ井さんの推しライフは新たな発見