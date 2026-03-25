メ～テレ（名古屋テレビ） 藤井六冠にとって、勝てば防衛、負ければタイトル失冠となる大一番が始まりました。 今期の王将戦七番勝負は、藤井聡太六冠に永瀬拓矢九段が挑戦していて、最終局は大阪府の関西将棋会館で行われています。 藤井六冠は七番勝負で初の3敗を喫し、タイトル防衛まであとがない状況に追い込まれていましたが、その後連勝して、最終局まで漕ぎつけました。 藤井六冠は、勝てば王将のタイトルを