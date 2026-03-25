線路にくぼみ。JR東海道線が一時ストップしました。 【写真を見る】JR東海道線 岡崎～刈谷の上下線で一時運転見合わせ 線路内の石が高架下に落ち くぼみができたか あわせて28本運休 約7500人に影響 JR東海によりますと、きょう午前10時50分ごろ、東海道線の岡崎～西岡崎間にある高架区間の線路にくぼみができているのを、巡回中の係員が見つけました。 くぼみを埋める作業が行われ、東海道線は岡崎～刈谷間