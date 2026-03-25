れいわ新選組の共同代表を務める奥田芙美代参院議員が2026年3月25日の参院予算委員会で、松本洋平文科相の「W不倫」疑惑に関するエピソードを紹介し、「教育者のリーダーとして、そもそも文科大臣として相応しいのかどうか」と指摘する一幕があった。「奥田事務所にある保護者から連絡が来た」奥田氏は参院予算委の一般質疑で、いわゆる「ブラック校則」について質問した。これは一般常識とかけ離れた理不尽な校則を指す。奥田氏は