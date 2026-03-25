【一番くじ ブルーアーカイブ vol.3】 4月25日 一般店頭発売予定 4月27日17時 オンライン販売開始予定 価格：1回770円 BANDAI SPIRITSは、「一番くじ ブルーアーカイブ vol.3」を4月25日に店頭、4月27日17時からオンラインで発売する。価格は1回770円。この度全ラインナップを公開した。 A賞 見つめあいビジュアルボード～ティ