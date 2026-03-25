北九州市は25日、新しい部署として、4月から「○○推し課」を設置すると発表しました。北九州市の武内市長は25日、都市ブランド創造局内に4月1日から新たな部署として、「○○推し課」を設置することを明らかにしました。「○○推し課」では、にぎわいづくりの強化と産業をつくることが狙いで、多くの人を呼び込む“推し活ツーリズム”や、地元企業とのコラボイベントなどの誘致を進めていきたいとしています。■北九州市・